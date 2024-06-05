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Стало известно, сколько АвтоВАЗ потратил денег на создание Lada Iskra

АвтоВАЗ потратил на создание Lada Iskra 23 млрд рублей

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Никита Чуйко/Quto.ru

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» инвестировал в разработку Lada Iskra 23 млрд. рублей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с презентации модели, которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Так, Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Производство модели будет запущено в 2025 году.

До этого «АвтоВАЗ», в рамках Петербургского международного экономического форума, представил концепт-кар электромобиля Lada e-Niva Travel.

Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Запас хода — 175 км. Емкость батареи — 34 кВт. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен.

Ранее россиянам рассказали о цене преемницы модели Lada Granta.

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ПМЭФ-2024
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