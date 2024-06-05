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В Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль

Врио губернатора Смирнов: в Курской области мужчина пострадал после атаки беспилотника

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В селе Гордеевка Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его данным, водитель машины, проживающий в Брянской области, получил травмы.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал и смог потушить возникшее возгорание собственными силами. У автомобиля был поврежден кузов и выбиты стекла.

В тот же день заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино. В атакованном здании находится штаб по восстановлению жилья под Белгородом.

Ранее в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ начался сильный пожар на лесопилке.

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