В Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль

В селе Гордеевка Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его данным, водитель машины, проживающий в Брянской области, получил травмы.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал и смог потушить возникшее возгорание собственными силами. У автомобиля был поврежден кузов и выбиты стекла.

В тот же день заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино. В атакованном здании находится штаб по восстановлению жилья под Белгородом.

Ранее в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ начался сильный пожар на лесопилке.