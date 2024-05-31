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Появилось видео, как на Кавказе сильный шторм снес машины и повыбивал стекла

Сильный шторм в Карачаево-Черкесии разнес автомобили и попал на видео

На Карачаево-Черкесию обрушился сильный шторм. В сети опубликовали видео, как стихия сносит все на своем пути.

На кадрах видно, как ветер поднимает строительные ограждения, которые в результате падают на припаркованные машины. Жители жалуются, что сильный град насквозь пробивает стекла в автомобилях и домах. При этом на улице очень темно.

До этого россиян предупредили о возможных негативных погодных явлениях в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Синоптики спрогнозировали ливни с грозами, градом и порывы штормового ветра до 25 метров в секунду. Они могут нарушить жизнеобеспечение практически всех населенных пунктов, говорили в МЧС.

Гидрометцентр России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) также предрекли 31 мая чрезвычайные ситуации, связанные с проблемами в работе коммунальных систем, нарушениями связи и электроснабжения, а также затруднениями в движении транспорта в регионах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Ингушетии, Северной Осетии — Алании и Чечни.

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