Дизельный внедорожник BAIC BJ40 сертифицировали в России

Китайский автопроизводитель BAIC сертифицировал в России рамный внедорожник BJ40 в модификации с турбодизельным двигателем. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Автомобиль будет доступен с двухлитровым турбодизелем мощностью 162 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. От бензиновой версии он отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами, а также матовой окраской кузова.

Передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда, что существенно повышает геометрическую проходимость автомобиля.

Новинка будет доступна в единственной комплектации Exclusive. Цена автомобиля составляет 4,4 млн рублей.

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