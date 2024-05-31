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Появилось видео, как россияне на УАЗе попали в жесткое ДТП с автобусом в Абхазии

На видео попал момент ДТП с туристами из России и микроавтобусом в Абхазии

В Абхазии российские туристы попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречку. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Авария произошла в пятницу утром, 31 мая, по дороге на озеро «Рица», в Гудаутском районе республики Абхазия», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на одном из серпантинов россияне на УАЗе лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом Mercedes, который выехал на встречу для обгона. Пострадавших нет.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

Ранее в Петербурге мужчина пробил голову подростку, наехавшему на самокате на ребенка.

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