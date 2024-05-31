В России появилась в продаже редкая модель Lada за 7,5 млн рублей

На российском классифайде обнаружили объявление о продаже редкой гоночной машины Lada Revolution. Об этом сообщает «Российская газета».

Спорткар предлагают приобрести за 7,5 млн рублей. По словам продавца, пробег машины составляет 1 тыс. км. Мощность двигателя — 215 л.с. Издание считает, что в объявлении речь идет о Lada Revolution в версии Supersport, которую выпустили в 2006 году. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 6,5 секунд, а его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

«РГ» напомнила, что проект Lada Revolution запустили еще в 2001 году. Выставленный на продажу экземпляр — модернизированная версия спорткара Revolution II.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае администрация города Дивногорска получила 8 млн рублей за списанную Volga. Высокая стоимость объясняется тем, что машину продавали вместе с «красивым» номером «к001кк24». Примечательно, что изначально автомобиль хотели продать за 61 тыс. рублей.

В январе автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом.

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