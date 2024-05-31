В Минэк поддержали увеличение утильсбора на автомобили

В Минэкономразвития поддержали корректировку утилизационного сбора на автомобили в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы министерства Максима Колесникова.

«Мы как ведомство поддерживаем корректировку утильсбора. Мы с Минпромторгом видим всю статистику, понимаем, что делают наши иностранные партнеры, которые поставляют импортные автомобили. Мы понимаем, что утильсбор надо корректировать, надо корректировать его существенно, и мы это полностью поддерживаем», — сказал он.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о необходимости увеличить утильсбор для автомобилей. По словам главы компании Максима Соколова, для машин с двигателем от 1 л до 2 л целесообразно повысить его в 2024 году с 300 до 550 тыс. рублей. А затем — до 660 тыс. рублей в 2025 году и 1 млн рублей в 2029 году.

Позже глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов также предложил ввести ежегодную индексацию утильсбора на автомобили с двигателями от 1 до 2 л.

Как заявил Кутепов, зарубежные производители реализуют в России «программу массовой ценовой экспансии», эффект от которой позволяет им предоставлять долгосрочные и практически неограниченные скидки на рынке. Сенатор выразил уверенность, что его предложение позволит обеспечить загрузку российских предприятий.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров GAC появились новые кроссоверы GS3.