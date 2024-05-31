Стало известно, какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Россию

Сервис «Отчеты Авто.ру» определил самые популярные подержанные автомобили, которые ввозят в Россию, сообщают «Известия». В тройку вошли BMW, Toyota и Lixiang.

Отмечается, что среди европейских автомобилей самыми востребованными моделями стали три BMW — X5, X7 и 5 Series. Самыми популярными автомобилями для ввоза из Кореи и Японии стали Toyota Land Cruiser и Camry, а также Kia Sportage. Из Китая — Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro.

В основном ввозятся авто возрастом от 1 до 3 лет. В 2021 году на эту категорию пришлось 52% ввезённых авто, в 2022 и 2023 годах доля таких автомобилей падала до 40%, а в 2024-м вернулась к показателям 2021 года (54%). Автомобили возрастом от 4 до 10 лет стабильно занимают чуть больше четверти рынка. В 2022 году их доля вырастала до 45%, но потом их количество снизилось до показателей 2021 года.

До этого стало известно, что в России 42% жителей не видят в китайских авто достойную замену европейскому премиуму, ушедшему с рынка. В опросе поучаствовали более 3 тыс. россиян.

По результатам исследования, 57,8% респондентов считают, что машины из Поднебесной все же могут быть альтернативой премиуму из Европы. В соответствующем рейтинге россияне отдали больше всего голосов бренду Tank (30%). На второй и третьей строчках оказались марки Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%) соответственно. За ними следуют Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

Ранее россияне назвали самые любимые цвета автомобилей.