В Белгородской области произошел взрыв молоковоза в результате атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Транспортное средство в момент взрыва стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал он.

По его словам, сильные повреждения получила кабина молоковоза. В результате атаки никто не пострадал.

31 мая министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Татарстаном.

Утром 31 мая в республике приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск). Позже ограничения сняли.

Жители Татарстана сообщали о беспилотниках, летящих над регионом.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».