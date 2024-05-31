Названы самые любимые цвета автомобилей у россиян

Этой весной россияне чаще всего покупали новые автомобили белого и черного цветов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Авито Авто».

«Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользуются белые. Доля в спросе на них составила 36,56%. За год спрос на машины этого цвета вырос на 82,2%. На втором месте по популярности оказался черный цвет: его доля составила 24,04%, а рост спроса — 34,2%. Третье место занял серый цвет с 16,03% при росте 83,6% процента за год», — говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-5 цветов вошли серебряный и зеленый, получившие 6,69 и 4,54% соответственно.

До этого стало известно, что подержанные мотоциклы марки «Иж» в марте — апреле стали лидерами по продажам среди россиян. Их доля в общем спросе составила 9,8%.

Второе место заняли новые мотоциклы китайского бренда Kayo. На них пришлось 8,7% всех продаж. Тройку замыкает японская Honda с долей 6,8%.

Цена мотоцикла с пробегом сегодня составляет в среднем 190 тыс. рублей. Самый дешевый вариант — «Иж». Его покупка обойдется примерно в 40 тыс. рублей. Дороже всех мотоциклы Honda и Yamaha. Их стоимость в среднем составляет 480 тыс. рублей.

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