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Воронежец подарил бывшей девушке машину, а потом обвинил ее в угоне

Baza: воронежец подарил бывшей девушке машину, а потом написал заявление об угоне

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Depositphotos

В Воронежской области мужчина попытался вновь завоевать сердце бывшей девушки, подарив ей машину, но потом написал заявление об угоне. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пара находилась в ссоре и поэтому рассталась, однако мужчина не оставлял надежды на воссоединение и решил помириться, подарив автомобиль возлюбленной.

«В январе 2024-го она оформила машину на себя, но чувства так и не вернулись — а через пару дней брошенный парень и вовсе узнал, что на авто гоняет ее новый избранник. Перенести этого он уже не смог — пошел в полицию и написал заявление об угоне», — говорится в публикации.

Правоохранители отказали мужчине в возбуждении уголовного дела. Вместо этого суд позднее признал его виновным за ложный донос и оштрафовал на 10 тыс. рублей.

До этого стало известно, что розовая Lada Vesta не помогла мужчине завоевать расположение возлюбленной. В результате машина оказалась выставлена на продажу. «Lada Vesta в трех действиях. Эпизод первый: «С 8 марта любимая!» Эпизод второй: автосервис. Эпизод третий: на доске продаж», — писали в СМИ. Розовую Lada Vesta предлагалось приобрести на онлайн-площадке «Авито» за 1,58 млн рублей.

Ранее на видео попал пограничник, который со шлагбаумом в руках регулирует проезд.

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