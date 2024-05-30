Россиянам рассказали, почему водители сбегают с места ДТП

В России закон запрещает покидать место ДТП, однако многие водители все равно решаются на бегство из-за сильного стресса и инстинкта выживания. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Все знают, что покидание места ДТП подразумевает дополнительное наказание. Однако водители все равно пытаются сбежать оттуда из-за воздействия стресса. Реакция в таких ситуациях развивается в трех направлениях: бегство, нападение или ступор. Еще стресс — это всегда про выживание, поэтому решение сбежать от опасности продиктовано инстинктами. Значит, в случае попадания в ДТП нужно сначала справиться с импульсивной реакцией избегания», — пояснил специалист.

По словам Фомина, для этого нужно заставить себя заглушить машину, закрыть глаза и откинуть голову на спинку кресла. Психотерапевт посоветовал в этот момент сфокусироваться на своем дыхании и телесных ощущениях, чтобы переключить фокус внимания. Спустя 10 минут человек обычно уже может взять себя в руки, сказал врач.

«Вторым важным шагом будет попытаться трезво оценить ситуацию, а именно порассуждать, что случится, если сейчас не покинуть место ДТП. Как правило, оказывается, что ущерб может покрыть страховка и ситуация не очень страшная. В случае, если в ДТП пострадали люди, то виновный водитель должен постараться помочь им, чтобы впоследствии не столкнуться с еще более серьезными для себя последствиями. Важно отметить, что когда человек сбегает с места аварии, то затем он продолжает жить в страхе возможного наказания, которое его непременно настигнет с учетом огромного количества камер на дорогах», — подытожил Фомин.

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