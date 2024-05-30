Водителям рассказали про быстрый способ охладить руль и сиденья в жару

В жаркую погоду быстро охладить руль и сиденья поможет влажное полотенце. Такой совет дали эксперты издания «БелНовости».

По их словам, предварительно полотенце нужно смочить водой. Для этого лучше использовать распылитель — так жидкость равномерно распределится по ткани. Затем полотенцем следует протереть поверхности в авто. По словам экспертов, после этого температура руля и сидений начнет быстро снижаться.

Также для охлаждения поверхностей можно использовать специальные влажные салфетки для ухода за автомобилем. Это позволит избежать разводов.

До этого россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины. По словам автоэкспертов, при движении на автомобиле по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. В связи с этим не следует заезжать лужу на скорости. Рекомендуется проезжать водные препятствия на минимальной скорости. При этом важно смотреть на авто, которые едут впереди.

Также есть еще одна опасность при движении автомобиля по глубоким лужам. Речь идет о гидроударе, который влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя. Если все же это произошло, специалисты советуют заглушить мотор и вызвать эвакуатор.

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