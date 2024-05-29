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В МЧС рассказали, в каком вагоне безопаснее находиться при теракте с подрывом поезда

Глава МЧС: при теракте с подрывом безопаснее находиться в середине или конце поезда

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Shutterstock

В случае теракта с подрывом поезда безопаснее всего находиться в середине или конце состава. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной рекламы.

«Мы можем себе предположить, что террористический акт из нашей жизни не исключается. В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне», — пояснил он.

Куренков добавил, что в связи с этим самыми безопасными местами считаются те, что находятся в середине или конце.

До этого в городе Азове в Ростовской области загорелся зерновой терминал. Сообщается, что очаг возгорания находился в транспортной ленте. Причины происшествия не называются.

Также сообщалось, что областной суд приговорил жителя Новосибирска к 12 годам заключения за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и сотрудничество с террористической иностранной организацией. По данным ведомства, 48-летний Дмитрий Гурулев самостоятельно у себя дома изготовил бомбу и 14 ноября 2022 года попытался устроить взрыв на железной дороге.

Ранее появилось видео пожара на штрафстоянке в Подмосковье, где вспыхнули девять машин.

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