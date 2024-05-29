В России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas

Китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения — Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») — добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В начальную комплектацию входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений. В базовую версию также включены цифровая приборная панель, центральный экран, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз и другие функции.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.