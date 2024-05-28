Универсал Lada Vesta Sportline получит новую коробку передач

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме универсал Lada Vesta Sportline с вариатором. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Гостям форума будут представлены бестселлер модельного ряда Lada Granta в кузове лифтбек и спортивный Lada Vesta Sportline SW в перспективной версии с автоматической трансмиссией, а также предсерийные образцы бизнес-седана Lada Aura и самого локализованного в России электромобиля Lada e-Largus», — говорится в сообщении.

До этого «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta получит китайскую механическую коробку передач.