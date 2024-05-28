Украинские беспилотники атаковали автомобили в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в населенном пункте Безымено в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал он.

Гладков отметил, что в результате сброса взрывного устройства мирные жители не пострадали, транспортное средство при этом полностью сгорело.

Кроме того, заявил губернатор Белгородской области, ВСУ с помощью дронов атаковали два движущихся автомобиля в Шебекинском городском округе. По его данным, в селе Муром у машины пробило заднее стекло, никто не пострадал. В селе Вознесеновка украинский дрон-камикадзе врезался в капот автомобиля, никто не пострадал, транспортное средство получило повреждение.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта в Белгородской области. В поселке Совхозный Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского округа украинские БПЛА сбросили взрывные устройства.

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