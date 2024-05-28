Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появилось видео, как попасть в УАЗ без ключа

Появилось видео, как можно без ключа попасть в УАЗ СГР через форточку

Пользователь записал видео, как легко попасть в УАЗ СГР без помощи ключа. Ролик распространился в соцсетях.

На кадрах видно, что владелец автомобиля закрывает форточку с внутренней стороны и нажимает на специальную кнопку, чтобы окно заблокировалось. Однако далее водитель захлопнул дверь машины и показал, что на самом деле форточка легко открывается одним движением руки. Пользователи соцсетей заметили, что таким образом злоумышленники могут без проблем проникнуть в автомобиль и угнать его.

До этого россиянам рассказали, что лучшим отечественным автомобилем является УАЗ «Буханка». По словам автоэкспертов, эта машина создана в СССР и до сих пор выпускается. Она не имеет достойных аналогов. В рейтинге на втором месте оказалась Lada Granta, а на третьем — премиальный Aurus Senat.

Ранее УАЗ сделал для «Буханки» салон-трансформер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами