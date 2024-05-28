В сети появилось видео, как попасть в УАЗ без ключа

Пользователь записал видео, как легко попасть в УАЗ СГР без помощи ключа. Ролик распространился в соцсетях.

На кадрах видно, что владелец автомобиля закрывает форточку с внутренней стороны и нажимает на специальную кнопку, чтобы окно заблокировалось. Однако далее водитель захлопнул дверь машины и показал, что на самом деле форточка легко открывается одним движением руки. Пользователи соцсетей заметили, что таким образом злоумышленники могут без проблем проникнуть в автомобиль и угнать его.

До этого россиянам рассказали, что лучшим отечественным автомобилем является УАЗ «Буханка». По словам автоэкспертов, эта машина создана в СССР и до сих пор выпускается. Она не имеет достойных аналогов. В рейтинге на втором месте оказалась Lada Granta, а на третьем — премиальный Aurus Senat.

Ранее УАЗ сделал для «Буханки» салон-трансформер.