На МКАД в Москве частично перекрыли движение

В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Teleram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда №76) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, загорелся кроссовер. Машина полностью объята огнем.

Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено. В ведомстве посоветовал выбирать альтернативные маршруты.

До этого житель Иркутской области попытался необычным способом угнать «девятку», но все равно был пойман полицией. По данным следствия, мужчина, обманув отца, при помощи его Jeep отбуксировал чужую машину, починил авто и отправился на нем к подруге в соседнее село. Однако в пути, когда в бензобаке закончилось топливо, машина заглохла. В результате мужчине пришлось бросить автомобиль и пойти домой пешком. Впоследствии его поймала полиция.

Ранее в Москве мужчина попытался затолкать девушку в машину и попал на видео.