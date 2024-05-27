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Автобус с 37 туристами перевернулся в Казахстане, внутри были россияне

В Казахстане в автобусе с 37 туристами, который попал в ДТП, находились россияне

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almobl_akimat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В автобусе, который попал в серьезное ДТП в Казахстане, находились двое россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Алма-Ате.

В Алма-Атинской области перевернулся автобус с 37 туристами, 13 из них пострадали и были доставлены в больницу.

Двоих россиян доставили в больницу после опрокидывания автобуса в Казахстане.

«В Кегемскую больницу поступали два гражданина РФ. После оказания первой медицинской помощи они были выпущены, от госпитализации отказались», — сообщили в пресс-службе генконсульства.

Сейчас выясняется, были ли в автобусе другие россияне. По предварительным данным, всем пассажирам удалось выжить.

До этого в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительной информации, одно из средств передвижения сдвинулось с места и врезалось в стоявший впереди «НефАЗ». В результате пострадали четыре пассажира первого автобуса. Инцидент произошел на остановке «улица Бикбая». На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты ведомства проводят административное расследование.

Ранее в Щелково задержали мигранта, который перекрывал машиной дорогу к стадиону.

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