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Skoda Rapid превратилась в огненный шар на парковке в Кудрово и попала на видео

Появилось видео, как на парковке в Кудрово внезапно загорелась Skoda Rapid

На парковке в Кудрово внезапно загорелась белая Skoda Rapid. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Белая Skoda Rapid внезапно отправилась к Аиду, когда ехала по парковке в Кудрово, — из-под капота повалил дым, и машина быстро превратилась в огненный шар», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель успел выбежать из салона, он не пострадал. Однако затем пламя кинулось на другие семь автомобилей.

На кадрах видно, что Skoda Rapid охвачена огнем и искрится.

До этого сообщалось, что село Безымено Белгородской области подверглось атаке украинских дронов-камикадзе, в результате нее полностью сгорел грузовой автомобиль «Газель». Губернатор региона уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал в результате атаки.

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