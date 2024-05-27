Skoda Rapid превратилась в огненный шар на парковке в Кудрово и попала на видео

На парковке в Кудрово внезапно загорелась белая Skoda Rapid. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Белая Skoda Rapid внезапно отправилась к Аиду, когда ехала по парковке в Кудрово, — из-под капота повалил дым, и машина быстро превратилась в огненный шар», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель успел выбежать из салона, он не пострадал. Однако затем пламя кинулось на другие семь автомобилей.

На кадрах видно, что Skoda Rapid охвачена огнем и искрится.

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