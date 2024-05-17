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BMW и Наоми Кэмпбелл представили кроссовер XM с кузовом в бархате

Наоми Кэмпбелл представила BMW XM с кузовом, обтянутым бархатом

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BMW

BMW представила кроссовер XM с кузовом из фиолетового бархата. Эксклюзивную модификацию под названием Mystique Allure, которую разработали совместно с американской супермоделью Наоми Кэмпбелл, представили в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Отмечается, что бархатом покрыты внешние кузовные панели автомобиля, а также практически весь интерьер, включая передние и задние сиденья, потолок и дверные карты. Также кузов украшен блестками.

О дальнейшей судьбе BMW XM Mystique Allure ничего неизвестно. О том, будет ли такая версия выпускаться серийно, не сообщается.

Модель BMW XM появилась в 2022 году. Автомобиль стал первой гибридной моделью, созданной спортивным подразделением немецкого бренда. ХM Кроссовер получил гибридную силовую установку суммарной мощностью 748 л.с. Под капотом BMW XM установлен бензиновый турбомотор V8. В восьмиступенчатой трансмиссии на месте гидротрансформатора смонтирован электромотор гибридной системы. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 с.

Исключительно на электротяге автомобиль способен преодолеть до 88 км, также его можно заряжать от розетки. Построен гибридный XM на той же платформе, что и кроссоверы BMW X5 и X6. Интерьер машины создан в том же стиле, что и у других современных BMW: в качестве комбинации приборов применяется дисплей диагональю 12,9 дюйма, еще одна почти 15-дюймовая панель предназначена для мультимедиа.

Ранее сообщалось, что в России запустили продажи нового кроссовера Toyota.

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