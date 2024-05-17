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Появилось видео, как таксист разводит клиентку на деньги и не отдает ей багаж в Петербурге

Появилось видео, как таксист разводит петербурженку на 4 тыс. рублей

В центре Санкт-Петербурга таксист попытался развести клиентку на деньги, но испугался прохожих и сбежал. Очевидцы засняли произошедшее на видео, кадры распространились в соцсетях.

Как оказалось, водитель такси потребовал у клиентки 4 тыс. рублей за поездку от аэропорта до города. Однако петербурженка заявила, что мужчина ее обманул и не имеет права просить такую большую сумму. Не получив деньги, таксист отказался вернуть клиентке багаж. В ситуацию вмешались прохожие: они начали снимать недобросовестного водителя и его авто, а также потребовали у мужчины, чтобы он представился. В результате водитель начал кричать на людей с камерой. В конечном итоге он отдал багаж женщине и быстро уехал.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе был введен запрет для мигрантов работать в такси.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее медленный таксист выстрелил в военного, опаздывавшего на просмотр матча «Зенит» — ЦСКА.

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