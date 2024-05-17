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Путин рассказал, почему США ввели санкции против китайских автомобилей

Путин: США ввели санкции против китайских авто из-за их хорошего качества

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин заявил, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда и ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Ну вот как недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», — сказал Путин.

Администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая, затрагивающий такие сектора, как электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Новые тарифы, вероятно, затронут китайские электромобили, которые пока слабо представлены на американском рынке. В первом квартале 2023 года лишь автоконцерн Geely экспортировал в США 2217 машин. Серьезной угрозы для китайской солнечной индустрии не ожидается, так как в 2022 году КНР поставила в Соединенные Штаты солнечных панелей и ячеек на сумму менее $17 млн, что составляет незначительную долю от ее экспорта, пишет агентство.

Ранее экономисты заявили о феноменальной наценке на китайские автомобили.

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