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В России запустили продажи нового кроссовера Toyota

«РГ:» в Россию привезли еще один кроссовер Toyota C-HR стоимостью 5,6 млн рублей

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Toyota

В России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на продавца.

По его словам, на данный момент это второй завезенный в РФ Toyota C-HR. Собрали его в Японии в прошлом году. Его предлагают приобрести за 5,6 млн рублей, однако продавец отметил, что готов «поторговаться». При этом он подчеркнул, что все необходимые платежи при ввозе авто в РФ уже сделаны.

Новая модель Toyota C-HR сохранила платформу GA-C. Внутри у него установлен 1,8-литровый «атмосферник» на 98 л.с. и электромотор на 94 л.с. с максимальной отдачей 140 л.с.

До этого сообщалось, что цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на особом топливе.

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