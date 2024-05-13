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В Ленобласти поймали водителя за рулем пикапа-нарколаборатории

В Ленобласти полиция задержала водителя, превратившего свой пикап в нарколабораторию

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В Ленобласти правоохранители задержали водителя, который сделал из своей машины нарколабораторию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«8 мая в Тосненском районе сотрудники ГИБДД остановили Dodge Ram. Водитель, 27-летний Владислав П., заметно нервничал, и не просто так: во время осмотра полицейские заметили в пикапе 20 канистр и три бочки с неизвестными жидкостями общим весом более 70 кг», — говорится в публикации.

Также в автомобиле обнаружили почти центнер прекурсоров для изготовления мефедрона. Правоохранителям удалось выяснить, что задержанный сделал тайник в поле недалеко от деревни Хиттолово, где он хранил отходы от производства. При этом в его доме в поселке «Американская деревня» нашли посуду, реактор, весы, оборудование, защитные маски и 35 поддонов с мефедроном общим весом 146 кг.

До этого на севере Санкт-Петербурга остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике. Отмечается, что в салоне находились пять мигрантов из Узбекистана. Разрешение на нахождение в РФ имелось только у двух из них. Также инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Приморскому району Петербурга обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов. На кадрах видно, что животные задыхались в душном пространстве. Их пришлось отпаивать сотрудникам дорожной полиции

Также в апреле патроны, рожки и капсюли для АК-47 нашел петербуржец при осмотре автомобиля Mercedes-Benz. Его привезли на стоянку несколько дней назад. Машина числилась бесхозной, поэтому ее хотели выставить на аукцион и продать по сниженной цене. 44-летний Андрей решил проверить ее состояние и нашел боеприпасы.

Ранее тюменский водитель отказался садиться в машину к гаишнику, сославшись на клаустрофобию.

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