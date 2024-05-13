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В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о локализации машин такси

«ПГ»: работа над законопроектом о локализации машин такси продолжается

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Shutterstock

Доля китайских автомобилей на российском рынке такси вскоре может достигнуть 60-70%, изменить ситуацию и облегчить конкуренцию отечественным производителям может законопроект о локализации машин для такси, который находится на рассмотрении в Госдуме. Об этом «Парламентской газете» рассказал один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Проект закона предполагает, что правительство установит минимальный обязательный уровень локализации автомобилей, приобретаемых для использования в такси, по аналогии с балльной системой о допуске машин к участию в госзакупках. На данный момент ведется сбор поправок ко второму чтению документа. Прежде всего его авторы хотят избежать понятия «уровень локализации транспортных средств».

«Вместо него мы вводим совокупное количество баллов за выполнение технологических операций или условий на территории РФ при производстве каждого транспортного средства», — объяснил Гутенев.

Помимо этого, свои поправки подготовит кабмин. После этого поправки рассмотрят в ответственном комитете Госдумы, далее — определится дата второго чтения, уточнил депутат.

В январе комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отмечал, что закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Ранее россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро.

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