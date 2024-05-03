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В Москве замечен китайский кроссовер Dayun по цене Lada Granta

В Россию привезли бюджетный кроссовер Dayun Yuehu

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Quto.ru

В Москве замечен бюджетный компактный кроссовер Dayun Yuehu, который в Китае предлагается по цене, сравнимой с Lada Granta Cross. Об этом сообщает Quto.ru.

Новый автомобиль без номерных знаков сфотографировали на одной из парковок в Москве. Машина могла попасть в Россию для прохождения сертификационных испытаний для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), либо ее мог ввезти продавец «серой» техники, предполагает Quto.

Dayun Yuehu — электромобиль длиной 3695 мм, оснащенный электромотором мощностью 47 л.с. Емкость тяговой батареи машины — 30,6 кВт·ч, заявленный производителем запас хода — 300 км.

В Китае Yuehu — один из наиболее доступных электромобилей, он предлагается за 70 тыс. юаней (900 тыс. рублей). По сравнимой цене в России можно приобрести универсал Lada Granta Cross.

Ранее компания Renault представила новый кроссовер Symbioz.

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