«АвтоВАЗ» может повысить цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в ближайшее время может поднять цены на свои автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и наши поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен. В ближайшее время примем выверенное решение. Это будет точно меньше инфляции», — сказал Соколов.

По его словам, действующие цены на автомобили Lada зафиксированы до мая 2024 года.

До этого стало известно, что в России у дилеров не осталось запасов универсалов и фургонов Lada Largus.

Производство модели прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

В рамках финальной партии Lada Largus получил 1,6-литровый 8-клапанный мотор на 90 л.с. Приобрести его можно было от 2 млн рублей.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска последней партии Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году решили запустить модель в производство.

Ранее была названа стоимость владения Lada Granta.