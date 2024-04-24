Звезда «Эйфории» снялась в бикини в автомобиле Jeep Wrangler

Голливудская актриса Сидни Суини, известная по популярному телесериалу «Эйфория», опубликовала фото, которые были сделаны в автомобиле Jeep Wrangler. Изображения опубликованы на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 26-летняя Суини одета в черный лиф от бикини, укороченную куртку и мини-шорты. В одной руке она держит оранжевую сумку, а другой держится за крышу внедорожника Jeep Wrangler, демонстрируя ноги. Сейчас актриса находится на отдыхе на Гавайях.

До этого стало известно, что Сидни Суини может встречаться с криптомиллиардером Виталием Бутериным из Коломны. Первым о возможном романе в X сообщил блогер Shah, на которого подписаны более 300 тыс. человек. За несколько дней пост инфлюенсера набрал около двух миллионов просмотров и несколько сотен комментариев, в которых, в основном, люди выражают свое удивление.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о возможном романе, отметив, что возлюбленный актрисы «совсем не красавчик», а деньги могут сделать привлекательным кого угодно.

Ранее выяснилось, что производитель Jeep зальет в автомобили спирт за миллиарды долларов.