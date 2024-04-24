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Mercedes-Benz показал новую версию внедорожника G-Class

Mercedes-Benz представил полностью электрический внедорожник G-Class

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Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-Benz представила электрическую версию своего внедорожника G-Class. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что версия G 580 оснащена четырехмоторной трансмиссией — по одному двигателю на каждое колесо. Суммарная отдача системы составляет 587 л.с. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Литий-ионная батарея емкостью 116 кВт.ч расположена в днище машины. Аккумулятор можно зарядить от 10 до 80% за 32 минуты.

Как и прежде, автомобиль может преодолевать броды до 902 мм. Угол въезда — 32 градуса, угол съезда — 30,7 градуса, угол рампы — 20,3 градуса. Также машина может делать «танковый» разворот, вращаясь на месте.

О старте продаж и ценах на Mercedes-Benz G 580 не сообщается.

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