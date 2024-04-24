Стало известно, какие автомобили россияне чаще всего покупают онлайн

Россияне с начала 2024 года чаще всего покупали онлайн автомобили Lada Granta. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и компании «СберСтрахования».

«Наибольший интерес у покупателей вызвали автомобили японских (23% от общего количества купленных автомобилей), немецких (18%) и российских марок (15%). При этом чаще всего россияне приобретали автомобили Lada (их доля составила 13%), Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota (по 7%). Среди самых востребованных моделей — Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой страхуемой маркой в I квартале 2024 года стала Kia, на которую пришлось 9% от всех заключенных полисов каско. Далее следуют марки Lada, Hyundai и Toyota с долей 7%, замыкает топ-5 Mercedes-Benz — 5%.

До этого компания «Ингосстрах» назвала самые аварийные автомобили на «вторичке», которые были застрахованы по каско. Чаще всего убытки заявляли владельцы таких марок, как Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz.

В компании отметили, что на ДТП пришлось более 60% обращений по каско. Еще 16% запросов были связаны с повреждениями от отскочивших или упавших предметов. Среди других причин обращений — повреждения на стоянке (более 10%) и противоправные действия третьих лиц (более 4%).

Ранее страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России.