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На новом заводе в Казахстане намерены выпускать 70 тысяч автомобилей Kia ежегодно

Kia собирается ежегодно выпускать 70 тысяч машин на новом заводе в Казахстане

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Павел Бедняков/РИА Новости

Южнокорейский автопроизводитель Kia намерен ежегодно выпускать 70 тыс. своих машин на заводе в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева после встречи с главой компании Хо-сунг Сонгом.

Отмечается, что предприятие построят к 2025 году в Костанае. В проект уже привлекли 90 млрд тенге (около 19 млрд рублей по курсу) инвестиций. Ежегодно на заводе собираются выпускать 70 тыс. авто, при этом 50 тыс. из них будут создаваться с помощью мелкоузловой сборки.

Президент Kia заявил, что сейчас рассматривается вопрос по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. Также было решено построить в Казахстане завод автокомпонентов.

До этого компания Kia опубликовала новое изображение первого в своей истории пикапа Tasman в ярком камуфляже. Он был создан при участии художника Ричарда Бойд-Данлопа, путешествующего по Австралии. Имя Tasman выбрано в связи с историческими фактами приоритетного рынка для новинки: Австралию разделяет с Новой Зеландией Тасманово море. Tasman должен получить 2,2-литровый дизельный двигатель с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемый полный привод. Премьера ожидается в этом году, а старт продаж — в 2025-м. Новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

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