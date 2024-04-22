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Omoda представит в Пекине новый кроссовер С7

Кроссовер Omoda C7 дебютирует на автосалоне в Пекине

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Omoda

Принадлежащая китайскому концерну Chery марка Omoda представит на Пекинском международном автосалоне новую модель — кроссовер C7. Об этом сообщила пресс-служба Omoda.

Новый автомобиль будет крупнее представленного в России кроссовера C5. Также он получит набор более совершенных электронных ассистентов водителя. На опубликованном фото видно, что новый автомобиль получит купеобразный силуэт с наклонной линией боковины. Также на изображении видна отделка решетки радиатора с сетчатой структурой.

Подробных технических характеристик новинки и сроков его появления в России марка не раскрывает. В настоящее время бренд Omoda продает в России кроссоверы C5 и седаны S5. Седан предлагается в том числе в версии GT со спортивной отделкой.

Автосалон в Пекине, на котором состоится публичный дебют нового C7, откроется 25 апреля.

Ранее стало известно, что Hongqi покажет в Пекине обновленный седан H9.

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