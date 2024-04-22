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Представлен обновленный Hongqi H9

Hongqi представила обновленный седан H9 с тремя турбомоторами

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autohome.com.cn

Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi представит на автосалоне в Пекине обновленный седан Hongqi H9, сообщает Autohome.

Автомобиль получил два варианта оформления — помимо стандартной версии, у H9 будет вариант с внешней отделкой черного цвета. В ней изменены декоративные планки решетки радиатора, применены задний бампер и рамки окон черного цвета, а патрубки выхлопной системы получили спортивный дизайн. Кроме того, в оформление такого H9 добавлен задний спойлер.

У стандартной версии седана изменен рисунок решетки радиатора, появились матричные ходовые огни и новые колесные диски.

Габариты и колесная база не изменились: длина седана 5137 мм, колесная база — 3060 мм. В интерьере появился более крупный центральный дисплей, изменено оформление рулевого колеса. Для обновленного Hongqi H9 предлагаются три силовые установки. Базовый вариант — турбомотор 1.8 мощностью 224 л.с., также доступны турбомоторы 2.5 и 3.0 мощностью 303 и 337 л.с. соответственно.

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