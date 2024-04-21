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Названы самые популярные автомобили Chery у россиян

Самой популярной моделью китайской автокомпании Chery в РФ стала Tiggo 7 Pro Max

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Chery

В марте в России продали свыше 13 тыс. автомобилей Chery, что на 63,7% больше в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За первые три месяца на отечественном рынке Chery реализовала 31,8 тыс. авто (+56,4%). В результате производитель занял четвертое место в рейтинге самых востребованных марок в РФ.

Среди моделей Chery наиболее популярным оказался кроссовер Tiggo 7 Pro Max, который купили свыше 5 тыс. раз. На втором месте оказался Tiggo 4 Pro (2,2 тыс. шт.), на третьем — Tiggo 8 Pro Max (1,4 тыс. шт.).

До этого сообщалось, что на открывающемся в Пекине 25 апреля автосалоне компания Chery представит кроссовер Tansuo 06 C-DM. Этот автомобиль оснащен гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM, состоящей из двигателя внутреннего сгорания 1.5 TGDI пятого поколения и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Бензиновый мотор развивает мощность 156 л.с. Отдача электромотора и самой силовой установки неизвестны. Запас хода составляет 1300 км. Расход топлива — 4,9 л. бензина на 100 км.

Ранее выяснилось, что в России появятся автомобили еще одного китайского бренда.

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