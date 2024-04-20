Полиция нашла пистолет в машине вице-президента федерации бокса Ингушетии

У вице-президента федерации бокса Ингушетии нашли оружие во время проверки машины в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Toyota Camry, которой управлял Магомед-Гири Накастхоев, остановили на Ленинградском проспекте. В автомобиле сотрудники ДПС нашли предмет, очень похожий на пистолет.

Согласно заключению экспертов, предметом оказался австрийский пистолет «Глок». Также в машине полицейские нашли 15 патронов. Оружие изъято. Проводится проверка.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта.

Задержанный мужчина с 2018 по 2022 год строил политическую карьеру. Два года назад он ушел из политики и занялся разработкой программного обеспечения для стоматологий.

Второй участник конфликта тоже был доставлен в полицию. У задержанных изъяли пистолет и складной нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина после информации о задержании племянника сенатора Сулеймана Геремеева за перевозку оружия без разрешительных документов заявила, что он вез оборудование для лазертага.