Стало известно, где задержали подозреваемого в нападении на москвича из-за парковки

Подозреваемый в нападении на байкера на парковке в Москве мигрант смог добраться до Ростовской области, где его и задержали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении.

О точном месте задержания не сообщается.

До этого сообщалось, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry Шахином, ставившим свою машину на тротуаре. Конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину и скрылся на машине.

В столице был введен план «Перехват», подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Позже в Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста за замечание о парковке.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.