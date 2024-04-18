В России установлен рекорд продаж ввезенных по параллельному импорту автомобилей

В марте 2024 года продажи ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей обновили абсолютный рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

«Доля таких машин в объеме продаж на российском рынке составила 15% от всех зарегистрированных в отчетный период 157,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Предыдущий рекорд был поставлен в феврале, когда было зарегистрировано 105,7 тыс. новых транспортных средств и из них 16% — ввезенные по параллельным каналам машины», — говорится в сообщении.

В модельном рейтинге первое место удержал Geely Monjaro. Второе и третье места заняли автомобили бренда Li Xiang - L7 и L9. Замкнули топ-5 электрокар Zeekr 001 и кроссовер Kia Sportage.

В Российской Федерации изменился порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

Кроме того, процедура растаможивания машин с электрическим двигателем, ввозимых из государств ЕАЭС, теперь должна обязательно проводиться в РФ.

Также, в России средняя цена автомобилей с пробегом в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с IV кварталом 2023 года на 14,3% и достигла 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что цены на иномарки могут вырасти на 30-40% из-за новых правил растаможки.