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Автоэксперт сообщил о росте количества электромобилей в России

Автоэксперт Сильницкий: рынок электромобилей в РФ за полгода вырос в 1,5 раза

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frimufilms/freepik.com

Рынок электромобилей в России за последние полгода вырос в 1,5 раза. Об этом в интервью РИАМО сообщил генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий. По его словам, только за февраль 2024 года было продано 1905 электрокаров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

«В марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, а это в 3,5 раза больше, чем год назад. Всего за первый квартал 2024 года в России было реализовано 5889 новых электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Сильницкий.

Он добавил, что на 1 января 2024 года по дорогам России ездило свыше 39 тысяч электромобилей, что составляет лишь 0,1% от общего числа машин. Однако, по его словам, динамика демонстрирует устойчивое развитие рынка электротранспорта в РФ.

По данным аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners, в ближайшие несколько лет продажи электромобилей в России будут находиться на рекордно высоких уровнях.

В базовом сценарии спрос на «зеленый» транспорт будет расти в среднем на 38% ежегодно. Таким образом, к 2033-му показатель достигнет 340 тыс. машин в год, а российский парк электромобилей к концу десятилетия вырастет в 47 раз, до 1,78 млн машин, прогнозируют аналитики.

Ранее сообщалось, что россиян ждет подорожание электромобилей из-за новых правил таможенного оформления.

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