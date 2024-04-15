В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на «Москвичи»

В России дилеры зафиксировали значительный рост спроса на автомобиль «Москвич 3» после снижения цен на модель. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.

«В настоящий момент производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно отражается на продажах: контракты и выдачи увеличились в несколько раз», — заявил он.

По словам Макарычева, наибольшей популярностью среди покупателей пользуются комплектации «Стандарт» и «Стандарт плюс». При этом версия «Комфорт» также не обделена вниманием: комплектация с 136-сильным турбомотором и МКПП продается за 1,65 млн рублей, а с вариатором — за 1,72 млн рублей. Стоимость «Комфорт Плюс» с теми же силовыми агрегатами — 1,66 млн рублей и 1,73 млн рублей соответственно. Прежде «Москвич 3» стоил более 2 млн рублей.

До этого россиянам рассказали, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич 8». Ценник на новинку в стандартном исполнении составит 2,6 млн рублей. «Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот». Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее выяснилось, что «Москвич» продолжит продавать свои автомобили с огромными скидками.