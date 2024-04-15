Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на «Москвичи»

Дилеры сообщили о многократном росте спроса на «Москвич 3» после снижения цен

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России дилеры зафиксировали значительный рост спроса на автомобиль «Москвич 3» после снижения цен на модель. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.

«В настоящий момент производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно отражается на продажах: контракты и выдачи увеличились в несколько раз», — заявил он.

По словам Макарычева, наибольшей популярностью среди покупателей пользуются комплектации «Стандарт» и «Стандарт плюс». При этом версия «Комфорт» также не обделена вниманием: комплектация с 136-сильным турбомотором и МКПП продается за 1,65 млн рублей, а с вариатором — за 1,72 млн рублей. Стоимость «Комфорт Плюс» с теми же силовыми агрегатами — 1,66 млн рублей и 1,73 млн рублей соответственно. Прежде «Москвич 3» стоил более 2 млн рублей.

До этого россиянам рассказали, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич 8». Ценник на новинку в стандартном исполнении составит 2,6 млн рублей. «Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот». Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее выяснилось, что «Москвич» продолжит продавать свои автомобили с огромными скидками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами