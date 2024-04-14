Четыре человека пострадали в ДТП под Великим Новгородом

В Новгородской области четыре человека пострадали в ДТП с Kia Sportage и Ford Focus. Об этом сообщается в паблике «Отдел ГИБДД «Новгородский» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла накануне вечером на трассе «Новгород — Луга».

«Водитель, женщина 1978 г.р., управляя автомобилем Kia Sportage, двигаясь в направлении Великого Новгорода, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения», — отмечается в сообщении.

Там она врезалась в Ford Focus, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, а в качестве пассажиров ехали мужчина и двое несовершеннолетних детей — мальчики 2013 и 2020 годов рождения. Все люди, находившиеся в Ford, получили травмы и были госпитализированы.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что удар пришелся на левую сторону Ford, после этого автомобиль съехал в кювет. У Kia оторвано левое переднее колесо, в салоне сработали подушки безопасности.

Ранее волгоградец сжег автомобиль соседки, чтобы освободить место для парковки.