Следственный комитет прокомментировал взрыв автомобиля Toyota в Москве

Следственный комитет устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на севере столицы. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

Отмечается, что следователи и оперативные службы осматривают место инцидента, там проведут медицинскую и взрывотехническую экспертизы.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

Ранее в Оренбурге грузовик затонул прямо у трассы.