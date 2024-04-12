Будущий флагманский кроссовер Mazda показали на видео

Японская компания Mazda распространила видеоролик, в котором можно увидеть новый кроссовер Mazda CX-80, который станет флагманом модельного ряда.

«Mazda Europe рада объявить о предстоящем дебюте совершенно новой Mazda CX-80. Приготовьтесь ощутить идеальное сочетание прогрессивного японского дизайна и передовых технологий, производительности и управляемости. Mazda CX-80 с просторными, удобными и универсальными трехрядными сиденьями обеспечит невероятное удовольствие от вождения семи пассажирам», — говорится в сообщении.

Длина автомобиля составит около 5000 мм, а колесная база — более 3000 мм. Кроссовер может получить гибридную трансмиссию мощностью 327 л.с., а также, возможно, будет представлен в версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

До этого стало известно, что за прошлый месяц в России впервые за год упали цены на подержанные автомобили, которым насчитывается от 3 до 10 лет. По сравнению с февралем, средняя стоимость подержанного автомобиля у «частников» в России упала на 4%, то есть до 1,41 млн рублей. Дилерские центры снизили ценник не так сильно. Так, если в феврале подержанная машина в среднем оценивалась в 2,1 млн рублей, то в марте она стоила 2,05 млн рублей (-2,5%).

Ранее сообщалось, что россиян ждет подорожание электромобилей из-за новых правил таможенного оформления.