В России подешевели автомобили с пробегом

За прошлый месяц в России впервые за год упали цены на подержанные автомобили, которым насчитывается от 3 до 10 лет. Об этом сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес».

«Несмотря на новостной фон вокруг ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ажиотажного повышения интереса к автомобилям с пробегом не произошло. В марте по отношению к февралю интерес увеличился всего на 7%, при этом количество предложений прибавилось на 6%. Таким образом, распределение спроса почти не изменилось, а сроки продажи автомобилей с пробегом на складах дилеров все еще остаются высокими. Это вынудило профессиональных игроков немного снизить цены, вслед за ними отреагировали и частные продавцы», — пояснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

По сравнению с февралем, средняя стоимость подержанного автомобиля у «частников» в России упала на 4%, то есть до 1,41 млн рублей. Дилерские центры снизили ценник не так сильно. Так, если в феврале подержанная машина в среднем оценивалась в 2,1 млн рублей, то в марте она стоила 2,05 млн рублей (-2,5%).

Средний срок реализации предложений среди частных продавцов в сравнении с февралем увеличился на один день. У дилеров он остался неизменным и составил 47 дней. Отмечается, что самой популярной моделью с пробегом в экономклассе стала Lada Granta, в среднем классе — Toyota Camry, а в премиум-классе — BMW 5 Series.

До этого выяснилось, какую сумму готовы потратить россияне на покупку автомобиля. Большинство жителей (88%) рассматривают покупку машины с пробегом, стоимость которой в среднем составляет 556 тыс. рублей. В основном россияне выбирают автомобили Lada, Toyota, Nissan и Renault. Подавляющее число покупателей выбирают автомобиль, исходя из цены и качества.

В марте 2024 года популярные подержанные автомобили в России подешевели в диапазоне от 5 до 18%. Это связано с застоем на вторичном рынке. Так, активнее всего дешевели автомобили Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Vesta. В список автомобилей, отметившихся двузначной динамикой снижения цены, попали также Kia Rio и Hyundai Creta.

Ранее УАЗ поднял цены на свои автомобили.