В Китае выпустили минивэн Zeekr с мощным двигателем

Китайская компания Zeekr начнет продажи новой версии минивэна 009 19 апреля. Об этом сообщает carnewschina.com. Модификация называется Glorious Edition.

Отмечается, что автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная отдача силовой установки составляет 789 л.с. Максимальная скорость — 230 км/ч.

Салон Glorious Edition предназначен для четырех пассажиров. Задняя его часть отделена от кабины глухой перегородкой. Для главных пассажиров установлены два раздельных кресла с обилием регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Снаружи Zeekr 009 Glorious Edition отличается от базового минивэна оригинальными 19-дюймовыми колесами, черной решеткой радиатора и хромированными накладками на порогах.

Стоимость новой версии Zeekr 009 Glorious Edition неизвестна.

До этого стало известно, что автозавод «Москвич» объявил цены на седаны «Москвич 6» 2024 модельного года. Если автомобиль 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года — в 2 220 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей. Версия «Бизнес» обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска).

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.