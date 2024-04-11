Стало известно, насколько подорожали седаны «Москвич 6»

Автозавод «Москвич» объявил цены на седаны «Москвич 6» 202модельного года. Машины подешевели. Об этом сообщает «Российская газета».

«Если автомобиль 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года - в 2 220 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей. Версия «Бизнес» обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска), — говорится в сообщении.

Отмечается, что стальные исполнения пока не получили новые цены.

В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в трех двух комплектациях, «Комфорт», «Бизнес» и «Техно». В базовой версии он снабжен 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерами заднего вида, бесключевым доступом. У машины в комплектации «Бизнес» есть электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов. В комплектацию «Техно» входят приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в багажнике, мониторинг слепых зон.

Для «Москвича 6» доступно два двигателя — турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с., работающий в паре с вариатором, а также агрегат мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

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