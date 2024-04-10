Россияне стали активно скупать шины для легковых автомобилей

В России продажи шин для «легковушек» за год подскочили на 16%, до 45,7 млн штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу шинного холдинга «Кордиант» Вадима Володина.

При этом продажи покрышек для грузовых авто тоже выросли, но не так сильно. В целом они стали востребованнее на 12%, было реализовано до 8,1 млн штук.

Володин отметил, что в премиум-сегменте шин наблюдается спад из-за санкций и проблем с поставками. Он также добавил, что в России «практически схлопнулись» поставки на первичную комплектацию из-за приостановки работ на международных автозаводах.

До этого были названы главные ошибки при смене зимней резины. В первую очередь автоэксперты рекомендуют не пренебрегать тщательной проверкой состояния покрышек, которые планируются установить на автомобиль. За зиму давление в колесах может упасть, однако оно должно быть незначительным. Также водителю следует проверить протектор и боковые стороны покрышек на наличие повреждений и проколов. Не стоит забывать и про осмотр вентиля на предмет трещин. При наличии указанных проблем надо обратиться в шиномонтаж.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, какие шины для летнего сезона остались в России после ухода иностранных брендов.