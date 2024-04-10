Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали активно скупать шины для легковых автомобилей

В России продажи шин для легковых автомобилей за год подскочили на 16%

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России продажи шин для «легковушек» за год подскочили на 16%, до 45,7 млн штук. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу шинного холдинга «Кордиант» Вадима Володина.

При этом продажи покрышек для грузовых авто тоже выросли, но не так сильно. В целом они стали востребованнее на 12%, было реализовано до 8,1 млн штук.

Володин отметил, что в премиум-сегменте шин наблюдается спад из-за санкций и проблем с поставками. Он также добавил, что в России «практически схлопнулись» поставки на первичную комплектацию из-за приостановки работ на международных автозаводах.

До этого были названы главные ошибки при смене зимней резины. В первую очередь автоэксперты рекомендуют не пренебрегать тщательной проверкой состояния покрышек, которые планируются установить на автомобиль. За зиму давление в колесах может упасть, однако оно должно быть незначительным. Также водителю следует проверить протектор и боковые стороны покрышек на наличие повреждений и проколов. Не стоит забывать и про осмотр вентиля на предмет трещин. При наличии указанных проблем надо обратиться в шиномонтаж.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, какие шины для летнего сезона остались в России после ухода иностранных брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами