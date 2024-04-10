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В России продают старый раллийный автомобиль Москвич за рекордную сумму

В России гоночный автомобиль Москвич выставили на продажу за 40 млн рублей

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auto.ru

В России продают раритетный автомобиль Москвич 408, который участвовал в историческом Ралли Монте-Карло 2022 года. Об этом сообщает championat.com. Продавец просит за машину 40 млн рублей.

Отмечается что гоночный Москвич 408 построен на базе автомобиля 1966 года выпуска. Под капотом у машины переработанный 2,2-литровый двигатель мощностью 180 л.с. Кроме того, у нее есть усиленная подвеска, дисковые тормоза, каркас безопасности и спортивные кресла.

До этого стало известно, что на «Авито» продается раритетный советский лимузин ГАЗ-13 «Чайка», выпущенный в 1972 году. Машина находится в Москве. Ее цена — 21 млн рублей.

Одна из ключевых особенностей, указанных в объявлении, — автомобиль «прошел полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ». Автомобиль оснащается 5,5-литоровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач. Выпуск 13-й «Чайки» осуществлялся с конца 50-х годов до апреля 1981 года.

Ранее сообщалось, что в джунглях Мьянмы обнаружили редкий спорткар Lamborghini Aventador.

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