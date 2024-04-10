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В России стартовали продажи обновленных Geely Monjaro

В России начались продажи обновленных кроссоверов Geely Monjaro за 4,6 млн рублей

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Geely

В России дилерам стали поступать обновленные китайские кроссоверы Geely Monjaro. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГК «Прагматика».

Отмечается, что автомобили уже начали продавать клиентам.

Обновленные кроссоверы из Поднебесной 2024 модельного года были представлены в начале апреля. Geely Monjaro получил темную отделку интерьера, турбированный двухлитровый двигатель на 238 л.с., 8-диапазонный «автомат» и систему полного привода. Стоимость автомобиля начинается от 4,6 млн руб. Geely Monjaro входит в пятерку самых популярных автомобилей в России.

В марте 2024 года больше всего в РФ было импортировано кроссоверов Geely Monjaro (6,4 тыс. штук). На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 PRO Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 PRO — 5 тыс. автомобилей. Всего по итогам марта 2024 года в Россию из-за рубежа было ввезено 87,4 тыс. новых легковых автомобилей, что является наивысшим результатом начиная с 2022 года.

Ранее стало известно, что угонщики в России начали красть Chery, Geely и Haval.

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